Расцветали яблони и груши: история жизни знаменитого селекционера Ивана Мичурина

Со временем он купил дом и сразу заложил его в банке на 18 лет. Там вывел свои первые сорта малины и вишни. Но вскоре и этого участка стало мало. В 1888 году Мичурин покупает землю в пригороде. Денег не было совсем, кусты и деревья пришлось переносить на своих плечах. А это — семь километров! Два садовых сезона семья энтузиаста жила там в шалаше.