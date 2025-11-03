Расцветали яблони и груши: история жизни знаменитого селекционера Ивана Мичурина

170 лет со дня рождения выдающегося русского селекционера плодовых растений Ивана Мичурина исполнилось 27 октября. «Вечерняя Москва» вспоминает вехи его необычной судьбы.
Маленького Ваню Мичурина сегодня назвали бы садовым вундеркиндом. В восемь лет он безукоризненно владел прививочным ножом, соединяя привой с подвоем тремя разными способами. Знал уже и все тонкости выращивания растений. Впрочем, удивляться тут нечему: в роду Мичуриных садоводство было неизлечимой наследственной болезнью, передававшейся по мужской линии. Прадед Вани выводил новые сорта груш, дед разбил огромный сад, а отец, мелкопоместный дворянин, заказывал у любителей ботанические редкости.
В конце концов количество перешло в качество. Окончивший лишь уездное училище, Иван Владимирович вписал свое имя в историю отечественной селекции.
Но как же тяжел был его путь! Рано оставшись сиротой, он не имел средств даже на крохотный садовый участок. Служил на железной дороге, а дома до глубокой ночи чинил часы. В двадцать лет он, что называется, дорвался до земли: неподалеку от города Козлова (ныне — Мичуринск Тамбовской области) арендовал пустующую усадьбу площадью пять соток. Там, в маленьком садике, он собрал немыслимую для провинциального захолустья коллекцию — 600 видов и форм плодово-ягодных растений.
Со временем он купил дом и сразу заложил его в банке на 18 лет. Там вывел свои первые сорта малины и вишни. Но вскоре и этого участка стало мало. В 1888 году Мичурин покупает землю в пригороде. Денег не было совсем, кусты и деревья пришлось переносить на своих плечах. А это — семь километров! Два садовых сезона семья энтузиаста жила там в шалаше.
Наверное, ни один селекционер не вкладывал в свою землю столько физического, мускульного труда, сколько вложил Мичурин. Вся она перекопана его лопатой и пролита его потом.
Мичуринский сад как память об ученом: к 170-летию со дня рождения селекционера.
Коллекция стремительно росла, появлялись все новые растения — из Японии и Северной Америки, с Кавказа и Дальнего Востока. Иван Владимирович занялся отдаленной гибридизацией — скрещиванием растений разных видов и родов, в результате чего у потомства появлялись признаки, которых не было ни у одного из родителей. Скрестив желтую и красную лилии, он получил пурпурный цветок с фиалковым запахом. При отдаленной гибридизации потомство часто оказывается бесплодным, и селекционер хитростью обманывал природу. Составлял разные смеси пыльцы, создавал промежуточные гибриды. В результате ему удавалось скрестить грушу с рябиной, сливу — с абрикосом, рябину — с боярышником и мушмулой.
Но главной целью было улучшение качества яблок и груш. Старинные русские сорта сильно страдали от парши и вредителей. А десертные с юга, несмотря ни на какие танцы с бубнами, вымерзали. Мичурин скрещивал жизнеспособные сеянцы с сортами, дающими вкусные плоды. Так он скрестил дикую уссурийскую грушу с французским сортом «бере рояль» и получил устойчивый к морозам сорт, знаменитую «бере зимнюю».
Конечно, питомник приносил доход. До революции было продано 50 тысяч саженцев новых мичуринских сортов яблонь (45 сортов), груш (20), слив (15), вишен (13) и многих других культур. Но деньги вкладывались в развитие, пополнение коллекции. Семья же жила на грани нищеты. Приехавший правительственный чиновник принял Мичурина за сторожа, так бедно тот был одет. По итогам «инспекции» селекционера наградили орденом Святой Анны. Больше от государства он ничего не получил. А вот за рубежом труды Ивана Владимировича вызвали серьезный интерес. Департамент земледелия США предлагал купить на корню всю коллекцию.
Живя анахоретом, равнодушный к церкви, Мичурин вызывал подозрение у благонамеренных горожан. Местный протопоп, однажды заглянувший к нему в гости, был неприятно поражен практикой «насильственных» скрещиваний растений. «Ты превратил сад божий в дом терпимости!» — укоризненно воскликнул гость.
После октябрьского переворота Иван Владимирович явился в уездный земельный отдел и заявил о готовности работать для новой власти. И был услышан. Его работу признали исключительно важной, питомник национализировали, а в помощь «заведующему» Мичурину выделили целый штат работников. Правда, платили гроши, сад не был даже огорожен. Сам селекционер ради пропитания паял чужие дырявые ведра.
Как конники растят будущих чемпионов и что же такого особенного в русской породе лошадей.
А потом этого самородка-трудягу объявили выдающимся ученым. Конечно, он обладал колоссальным опытом и тонким чутьем, но теория точно не была его коньком. Генетик Николай Тимофеев-Ресовский, прототип героя романа Даниила Гранина «Зубр», вспоминал, как битый час безуспешно пытался объяснить Ивану Владимировичу, что такое генетика, втолковать ему суть идей Менделя и Моргана. Защищая Мичурина, обычно ссылаются на его преклонный возраст. Однако Грегор Мендель проводил опыты на горохе, когда Мичурин был младенцем! А законы Менделя заново открыли еще в начале XX века.
Известен рассказ очевидца о том, как Мичурин отбирал сеянцы. Времени ждать плодоношения не было, нужна была свободная земля. Иван Владимирович остановился у одного деревца, пощупал листочек. «Кисловат будет, но ничего, — сказал он. — Оставьте». Остальные сеянцы пошли на выбраковку.
Да, Мичурин чудил. Но он не виноват, что после смерти его именем освящали антинаучную чушь, которую провозглашал гонитель генетики, селекционер-мошенник Трофим Лысенко. Согласно продвигавшейся Лысенко «передовой мичуринской биологии», условия жизни могут изменить наследственность. Это здорово перекликалось с идеей воспитания нового советского человека. Только Иван Владимирович не имел ко всему этому никакого отношения. И остался в истории выдающимся практиком, тружеником, подвижником садоводства.
НАСЛЕДИЕ СЕЛЕКЦИОНЕРА.
Мичурин вывел порядка 350 сортов садовых растений. Но сегодня вы найдете в продаже лишь десяток яблонь его селекции. Это, в первую очередь, кисло-сладкий «пепин шафранный», урожайная «бессемянка мичуринская» и две мелкоплодки — «бельфер-китайка» и «китайка золотая ранняя». Из груш любители выращивают «бере зимнюю» и «любимицу мичурина». Сорт желтой сливы «ренклод колхозный» ценят за обильное плодоношение. И по-прежнему часто встречаются два мичуринских сорта актинидии: «клара цеткин» и «ананасная».
В Мичуринском саду на ВДНХ растут 1200 яблонь 14 сортов и 800 черешен, поэтому во время цветения его аллеи выглядят особенно прекрасно. «Вечерняя Москва» собрала одни из самых живописных мест, где весной можно увидеть цветение яблонь, груш, слив и других деревьев.