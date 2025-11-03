Ремонт стадиона «Юность» в Перми выполнили на 95%

«Стадион “Юность” — очень востребованный объект. Он является тренировочной базой для профессиональных конькобежцев и команды по хоккею на траве, а также особо популярен у горожан. В течение года тысячи пермяков занимаются здесь бегом, футболом, а зимой — катаются на коньках. Поэтому реконструкция стадиона позволит создать современные условия и для учебно-тренировочного процесса, и для массового спорта, а также будет способствовать вовлечению жителей в занятия физкультурой», — отметил губернатор региона Дмитрий Махонин.