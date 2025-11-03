Ремонт стадиона «Юность» в Перми выполнили на 95%

Готовность реконструируемого стадиона «Юность» в Перми составляет 95%. Работы выполняются в ходе реализации госпрограммы «Спорт России», сообщили в Министерстве строительства Пермского края.
Практически все основные строительные работы уже выполнены, сейчас усилия подрядчика сосредоточены на благоустройстве территории и пусконаладочных работах. На объекте приступили к испытанию технологии искусственного намораживания льда, которую в регионе применяют впервые. При помощи специальных охлаждающих установок и проложенных под бетонным овалом трубок получать лед можно будет при температуре воздуха на улице до +5 градусов.
«Стадион “Юность” — очень востребованный объект. Он является тренировочной базой для профессиональных конькобежцев и команды по хоккею на траве, а также особо популярен у горожан. В течение года тысячи пермяков занимаются здесь бегом, футболом, а зимой — катаются на коньках. Поэтому реконструкция стадиона позволит создать современные условия и для учебно-тренировочного процесса, и для массового спорта, а также будет способствовать вовлечению жителей в занятия физкультурой», — отметил губернатор региона Дмитрий Махонин.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.