У Энтони Хопкинса нашли признаки психического расстройства: актер отрицает это

Супруга британского актера Энтони Хопкинса Стелла Арройяве подозревает, что у ее мужа может быть психическое расстройство. Она нашла у артиста признаки синдрома Аспергера. Об этом сам Хопкинс рассказал в интервью The Sunday Times.
Стоит отметить, что Аспергер входит в число заболеваний аутистического спектра.
«Я одержим цифрами. Я одержим деталями. Я люблю, чтобы все было по порядку. И запоминать. Стелла посмотрела на это и заявила: “У тебя, должно быть, синдром Аспергера”, — сообщил Хопкинс.
Актер не согласился с такими предположениями и заявил, что считает самодиагностику психических расстройств бессмысленной. По его словам, разговоры о СДВГ, ОКР и синдроме Аспергера — это просто часть человеческой жизни, где у каждого есть свои сложности.
Он добавил, что вешать на людей всякие ярлыки про психические болезни довольно популярно сейчас. Однако он все равно не понимает, для чего этим заниматься.
