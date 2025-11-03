Нарколог Чередниченко раскрыл правильный способ убедить алкоголика лечиться

Специалист рекомендует тщательно подготовиться к такому разговору, собрав конкретные факты неадекватного поведения, и излагать их без обвинений и давления, чтобы не вызвать протест. Беседу следует начинать только когда человек трезв, подавлен и уязвим — это позволяет преодолеть его отрицание проблемы.