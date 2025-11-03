Ричмонд
+15°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нарколог Чередниченко раскрыл правильный способ убедить алкоголика лечиться

Задача близких — спокойно и аргументированно донести до человека наличие проблемы.

Источник: Аргументы и факты

Уговорить человека начать лечение от алкоголизма возможно, однако для этого нельзя использовать ультиматумы. Кандидат медицинских наук, нарколог Николай Чередниченко рассказал об этом «Ленте.ру».

По его словам, задача близких — спокойно и аргументированно донести до человека наличие проблемы.

Специалист рекомендует тщательно подготовиться к такому разговору, собрав конкретные факты неадекватного поведения, и излагать их без обвинений и давления, чтобы не вызвать протест. Беседу следует начинать только когда человек трезв, подавлен и уязвим — это позволяет преодолеть его отрицание проблемы.

Чередниченко подчеркнул, что цель разговора — не унизить человека, а показать разрыв между его самовосприятием и реальностью, а также предложить помощь в лечении.

Ранее врач Михаил Кутушов рассказал о связи между употреблением алкоголя и онкологией.