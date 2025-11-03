Нарколог Чередниченко раскрыл правильный способ убедить алкоголика лечиться

Уговорить человека начать лечение от алкоголизма возможно, однако для этого нельзя использовать ультиматумы. Кандидат медицинских наук, нарколог Николай Чередниченко рассказал об этом «Ленте.ру».
По его словам, задача близких — спокойно и аргументированно донести до человека наличие проблемы.
Специалист рекомендует тщательно подготовиться к такому разговору, собрав конкретные факты неадекватного поведения, и излагать их без обвинений и давления, чтобы не вызвать протест. Беседу следует начинать только когда человек трезв, подавлен и уязвим — это позволяет преодолеть его отрицание проблемы.
Чередниченко подчеркнул, что цель разговора — не унизить человека, а показать разрыв между его самовосприятием и реальностью, а также предложить помощь в лечении.
