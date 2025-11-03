Главарь банды в гараже у бабушки хранил Rolex и наличку: В Италии пять лет воровали одежду со склада Versace

Удалось выяснить, что главарем банды был некий мужчина, годовой доход которого составлял всего лишь 27 тысяч евро (2,5 млн рублей). При этом он регулярно хвастался в соцсетях фотографиями в дорогостоящих брендовых вещах, в том числе от Versace, одна из которых стоила восемь тысяч евро (750 тыс. рублей). А в гараже у собственной бабушки он прятал конверты с наличкой, а также несколько пар часов Rolex. В итоге главарю преступной банды грозит тюремное заключение. Остальным членам группировки вменяют участие в преступной сговоре с целью кражи, а также отмывание полученных преступным путем денег.