Главарь банды в гараже у бабушки хранил Rolex и наличку: В Италии пять лет воровали одежду со склада Versace

Модный дом Versace может спать спокойно — в Италии раскрыли банду, которая на протяжении пяти лет воровала одежду с их склада в Новара и перепродавала на онлайн-сервисах. Об этой истории рассказывает итальянская газета Stampa.
Банда состояла из восьми человек, среди которых были как итальянцы, так и выходцы из Косово. Среди них были три сотрудника логистической компании, которая управляла складом. Они-то и имели доступ в зону погрузки и разгрузки товаров, благодаря чему банда воровала с 2021 по 2025 годы.
Воры впервые «наследили» в интернет-платформе для размещения объявлений Vinted, куда выставили украденную с ярлыком вещь. На той же платформе в 2023 году нашли пропавшую со склада уникальную толстовку. Внимание на это обратила сотрудница Versace. Ее также привлек и тот факт, что в профиле у продавца все товары Versace были с бирками и стоили на 50 процентов дешевле, чем в розничных магазинах. В итоге в модном доме начали проводить внутреннее расследование, к которому позднее присоединилась итальянская прокуратура.
Удалось выяснить, что главарем банды был некий мужчина, годовой доход которого составлял всего лишь 27 тысяч евро (2,5 млн рублей). При этом он регулярно хвастался в соцсетях фотографиями в дорогостоящих брендовых вещах, в том числе от Versace, одна из которых стоила восемь тысяч евро (750 тыс. рублей). А в гараже у собственной бабушки он прятал конверты с наличкой, а также несколько пар часов Rolex. В итоге главарю преступной банды грозит тюремное заключение. Остальным членам группировки вменяют участие в преступной сговоре с целью кражи, а также отмывание полученных преступным путем денег.
