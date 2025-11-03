В Брестской области за нарушения ПДД к ответственности за неделю привлечены 776 пешеходов

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области за прошедшую неделю к ответственности за нарушения ПДД привлечены 776 пешеходов. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.
На дорогах области произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых два человека погибли и три получили травмы различной степени тяжести. За нарушения правил дорожного движения к административной ответственности привлечены 776 пешеходов, 71 из которых находился в нетрезвом состоянии, 324 передвигались в темное время суток без светоотражающих элементов.
За непредоставление преимущества в движении пешеходам к административной ответственности привлекли 218 водителей. За пятницу и выходные дни на территории Брестской области зарегистрированы четыре ДТП, в результате которых два человека погибли и два получили травмы различной степени тяжести.
Так, рано утром 1 ноября 27-летний житель Пинска, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления транспортным средством (никогда не получал), двигался на автомобиле BMW по автодороге Р8 Лунинец -Пинск к деревне Пинковичи. На 54-м км на закруглении дороги не справился с управлением транспортного средства, в результате чего врезался в бордюр и заборное ограждение. После съехал в кювет, где столкнулся с бетонным забором. В результате 31-летний пассажир автомобиля скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.
Правоохранители напоминают: если вы стали свидетелем того, как нетрезвый человек собирается сесть за руль или уже управляет транспортным средством, не оставайтесь равнодушными. Звонок на номер 102 — это акт гражданской ответственности, способный спасти чью-то жизнь.
За прошедшую неделю за управление транспортными средствами в состоянии опьянения сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 17 водителей, отстранены от управления 87 лиц, не имеющих права управления транспортными средствами. -0-