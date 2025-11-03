В Брестской области за нарушения ПДД к ответственности за неделю привлечены 776 пешеходов

Так, рано утром 1 ноября 27-летний житель Пинска, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления транспортным средством (никогда не получал), двигался на автомобиле BMW по автодороге Р8 Лунинец -Пинск к деревне Пинковичи. На 54-м км на закруглении дороги не справился с управлением транспортного средства, в результате чего врезался в бордюр и заборное ограждение. После съехал в кювет, где столкнулся с бетонным забором. В результате 31-летний пассажир автомобиля скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.