В подмосковном Щелкове обновили дошкольное отделение школы № 16

В учреждении в том числе заменили мебель и провели благоустройство прилегающей территории.

Ремонт детского сада в школе № 16 города Щелково завершили в ходе реализации нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

«В ходе капитального ремонта детский сад обрел новый облик: утеплен и смонтирован новый фасад здания, заменены все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. Проведена внутренняя отделка помещений, кровельные работы, модернизирован пищеблок, проведено устройство входной группы», — отметили в пресс-службе регионального министерства строительного комплекса.

Также в дошкольном учреждении заменили мебель и провели благоустройство прилегающей территории. Там обновили прогулочные зоны и установили ограждение и новые малые архитектурные формы.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.