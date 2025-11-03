Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе «Иртыш» в Курганской области ограничили движение из-за гололеда

В Курганской области на трассе «Иртыш» ограничили движение грузовиков и автобусов из-за гололеда. Об этом говорится в решении управления Госавтоинспекции по региону.

Дорогу очищают от снега в Курганской области.

В Курганской области на трассе «Иртыш» ограничили движение грузовиков и автобусов из-за гололеда. Об этом говорится в решении управления Госавтоинспекции по региону.

«С 3 ноября с 21 часов 30 минут в связи с неблагоприятными погодными явлениями введено временное ограничение для движения пассажирского транспорта, автобусов, грузовых транспортных средств по трассе Р-254 “Иртыш”, км 362 — км 465. Дорога находится в границах Лебяжьевского, Макушинского, Петуховского округов», — передает telegram-канал «Курганская область официально» со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Уточняется, что дорожники оперативно устраняют последствия непогоды. О дате и времени снятия временных ограничений будет сообщено дополнительно, отметили в ведомстве.