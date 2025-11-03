На трассе «Иртыш» в Курганской области ограничили движение из-за гололеда

«С 3 ноября с 21 часов 30 минут в связи с неблагоприятными погодными явлениями введено временное ограничение для движения пассажирского транспорта, автобусов, грузовых транспортных средств по трассе Р-254 “Иртыш”, км 362 — км 465. Дорога находится в границах Лебяжьевского, Макушинского, Петуховского округов», — передает telegram-канал «Курганская область официально» со ссылкой на Госавтоинспекцию.