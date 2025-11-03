Кошелёк или жизнь: Более 100 человек погибли в США в хэллоуинские выходные

Американские медиа сообщали о как минимум 11 крупных инцидентах, где пострадали четыре и более человека. Среди них — нападения на вечеринках, в том числе с участием детей: в Кливленде пострадали восемь несовершеннолетних, а в Техасе — четверо подростков. Общее число случаев стрельбы за выходные превысило 250, согласно статистике Gun Violence Archive, хотя не все они были связаны с праздничными мероприятиями.