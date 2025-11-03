Во Франции оправдали таксиста, которого обвиняли в краже вещей у Лэмми

Прокуратура Франции отказалась от уголовного преследования водителя такси, которого подозревали в краже чемоданов министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
Инцидент произошёл ещё в апреле. 40-летний таксист Насим Мумин вёз Лэмми и его жену до горнолыжного курорта Флен в департаменте Верхняя Савойя. После возникшего спора водитель, по собственным словам, из-за отказа пассажира оплатить поездку, уехал, оставив их вещи в багажнике. На следующий день он сдал чемоданы в полицию, однако действия расценили как кражу.
В понедельник местный прокурор Борис Дюффо объявил, что обвинения сняты «ввиду наличия разумных сомнений». Расследование длилось более шести месяцев.
Сам Мумин в СМИ утверждал, что министр отказался платить за проезд и проявил агрессию. Британский МИД, в свою очередь, настаивал, что Лэмми полностью оплатил поездку заранее.
В августе стало известно, что Лэмми сам обратился в природоохранную организацию из-за незаконной рыбалки с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.