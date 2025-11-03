Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Франции оправдали таксиста, которого обвиняли в краже вещей у Лэмми

Следствие по делу длилось более чем полгода.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура Франции отказалась от уголовного преследования водителя такси, которого подозревали в краже чемоданов министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Инцидент произошёл ещё в апреле. 40-летний таксист Насим Мумин вёз Лэмми и его жену до горнолыжного курорта Флен в департаменте Верхняя Савойя. После возникшего спора водитель, по собственным словам, из-за отказа пассажира оплатить поездку, уехал, оставив их вещи в багажнике. На следующий день он сдал чемоданы в полицию, однако действия расценили как кражу.

В понедельник местный прокурор Борис Дюффо объявил, что обвинения сняты «ввиду наличия разумных сомнений». Расследование длилось более шести месяцев.

Сам Мумин в СМИ утверждал, что министр отказался платить за проезд и проявил агрессию. Британский МИД, в свою очередь, настаивал, что Лэмми полностью оплатил поездку заранее.

В августе стало известно, что Лэмми сам обратился в природоохранную организацию из-за незаконной рыбалки с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше