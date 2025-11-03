Во Франции оправдали таксиста, которого обвиняли в краже вещей у Лэмми

Инцидент произошёл ещё в апреле. 40-летний таксист Насим Мумин вёз Лэмми и его жену до горнолыжного курорта Флен в департаменте Верхняя Савойя. После возникшего спора водитель, по собственным словам, из-за отказа пассажира оплатить поездку, уехал, оставив их вещи в багажнике. На следующий день он сдал чемоданы в полицию, однако действия расценили как кражу.