Эксперт Гареев рассказал, где можно бюджетно отдохнуть в 2026 году

Гендиректор туристической компании «Дмитрий Арутюнов» в разговоре с «360» рекомендовал для новогодних каникул 2026 года теплые страны включая ОАЭ, Египет, Шри-Ланку, Таиланд и Мальдивы. Среди российских направлений он выделил Москву, Санкт-Петербург, Казань, Подмосковье и Красную Поляну. Для искушенных туристов эксперт предложил рассмотреть необычные направления такие как Мьянма и Камбоджа, где можно увидеть храмы Пагана и полетать на воздушных шарах.