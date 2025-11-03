Эксперт Гареев рассказал, где можно бюджетно отдохнуть в 2026 году

Бюджетный отдых для россиян в 2026 году будет доступен в основном на курортах Крыма и Краснодарского края. Заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Роман Гареев сообщил об этом в беседе с «Российской газетой».
Эксперт отметил, что россияне могут поехать на море в Калининградскую область и Дагестан.
Для экономии на отдыхе рекомендуется выбирать железнодорожный транспорт или рейсовые автобусы вместо авиаперелетов, а также рассматривать размещение в гостевых домах или частных квартирах вместо дорогих отелей. Важным фактором снижения расходов является раннее бронирование жилья и билетов.
Гендиректор туристической компании «Дмитрий Арутюнов» в разговоре с «360» рекомендовал для новогодних каникул 2026 года теплые страны включая ОАЭ, Египет, Шри-Ланку, Таиланд и Мальдивы. Среди российских направлений он выделил Москву, Санкт-Петербург, Казань, Подмосковье и Красную Поляну. Для искушенных туристов эксперт предложил рассмотреть необычные направления такие как Мьянма и Камбоджа, где можно увидеть храмы Пагана и полетать на воздушных шарах.
Ранее сообщалось, что туристы из России всё чаще отправляются во Вьетнам зимой и летом.