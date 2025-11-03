Составлена символическая сборная из лучших футболистов 2025 года

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) в понедельник, 3 ноября, опубликовала символическую сборную 2025 года, которую выбрали по итогам голосования свыше 26 тысяч игроков из 68 стран мира.
Из 11 выбранных игроков пятеро играли за французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» — обладатель награды «Золотой мяч» Усман Дембеле, а также Ашраф Хакими, Нуну Мендеш, Витинья и вратарь Джанлуиджи Доннарумма, который перешел в клуб «Манчестер Сити».
Кроме того, в список игроков символической сборной вошли Вирджил ван Дейк из «Ливерпуля», Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем из «Реал Мадрида», Коул Палмер из «Челси», а также Педри и Ламин Ямаль из «Барселоны», передает сайт федерации.
25 сентября Международная федерация футбола представила талисманы предстоящего чемпионата мира, который пройдет в 2026 году на территории США, Канады и Мексики. Канаду символизирует лось Мэйпл, Мексику — ягуар Зайю, а США — белоголовый орел Клатч. В чемпионате будут участвовать 48 национальных команд, которые разделят на 12 групп по четыре сборной в каждой.