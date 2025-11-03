Составлена символическая сборная из лучших футболистов 2025 года

25 сентября Международная федерация футбола представила талисманы предстоящего чемпионата мира, который пройдет в 2026 году на территории США, Канады и Мексики. Канаду символизирует лось Мэйпл, Мексику — ягуар Зайю, а США — белоголовый орел Клатч. В чемпионате будут участвовать 48 национальных команд, которые разделят на 12 групп по четыре сборной в каждой.