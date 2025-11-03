Почему отменилась встреча Путина и Трампа в Будапеште? Причину назвал эксперт

Также, по оценке спикера, в этот вопрос вплетается и китайская тема. «Да, с одной стороны, Трампу хотелось прекратить или остановить (украинский. — Прим. БЕЛТА) конфликт, чтобы получить какое-то преимущество перед Китаем. И украинские редкоземы он прибрал к рукам от Зеленского, чтобы иметь какое-то преимущество в торговой войне с Китаем. И у него все это сейчас перепуталось. Он торопился, опоздал с этим делом до встречи с Си Цзиньпином, и поэтому все прошло вхолостую. Все моменты ему придется перегружать. Ему очень выгодно прекратить это конфликт не потому, что украинцев жалко, а потому, что ему нечем играть с Китаем», — резюмировал Александр Тищенко. -0-