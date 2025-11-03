Почему отменилась встреча Путина и Трампа в Будапеште? Причину назвал эксперт

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможную причину отмены встречи президентов России и США назвал эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА.
Рассуждая на тему больших договоренностей и подвисшей возможности дипломатического решения конфликта в Украине, Александр Тищенко указал на возможные причины паузы, которую взяли в этом направлении США.
По мнению эксперта, отмена встречи в Будапеште была связана не с Украиной и не с позицией российского лидера. «Скорее всего, здесь можно уловить связь с такими моментами, как “Буревестник”. Дело в том, что на сегодня многие вещи обнулились, и та база, с которой американцы подходили к этим переговорам, потеряла актуальность. Им нужно переиграть, переформатировать. Смотрите, сразу же зашевелилась китайская тема, Япония, Корея — пошли новые витки контактов», — обозначил он.
«Наивно скопипастили польский вариант закрытия границы». Тищенко о литовском решении.
Александр Тищенко указал, что США нужно было перегрузить чаши весов, которые подготовили к этим переговорам. «То, что уже складывали, не играет. Думаю, американцы взяли паузу, чтобы перетасовать карты, потому что им сегодня играть нечем», — подчеркнул он.
Также, по оценке спикера, в этот вопрос вплетается и китайская тема. «Да, с одной стороны, Трампу хотелось прекратить или остановить (украинский. — Прим. БЕЛТА) конфликт, чтобы получить какое-то преимущество перед Китаем. И украинские редкоземы он прибрал к рукам от Зеленского, чтобы иметь какое-то преимущество в торговой войне с Китаем. И у него все это сейчас перепуталось. Он торопился, опоздал с этим делом до встречи с Си Цзиньпином, и поэтому все прошло вхолостую. Все моменты ему придется перегружать. Ему очень выгодно прекратить это конфликт не потому, что украинцев жалко, а потому, что ему нечем играть с Китаем», — резюмировал Александр Тищенко. -0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.