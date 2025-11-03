В Тольятти в 2026 году отремонтируют более 10 дорожных объектов

«Мы размещаем документы на электронных площадках, чтобы до конца года определить подрядчика. Такой подход позволит нам уже весной, с наступлением благоприятных погодных условий, приступить к проведению дорожного ремонта. Хочу обратить внимание на то, что после утверждения бюджета Самарской области на 2026 год до нас будут доведены средства регионального дорожного фонда, которые мы также направим на ремонт объектов улично-дорожной сети», — добавил Сухих.