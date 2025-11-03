В Тольятти в 2026 году отремонтируют более 10 дорожных объектов

Более 10 объектов вошли в перечень дорог, которые будут отремонтированы в Тольятти в 2026 году, сообщил глава города Илья Сухих. Работы проведут в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Мы размещаем документы на электронных площадках, чтобы до конца года определить подрядчика. Такой подход позволит нам уже весной, с наступлением благоприятных погодных условий, приступить к проведению дорожного ремонта. Хочу обратить внимание на то, что после утверждения бюджета Самарской области на 2026 год до нас будут доведены средства регионального дорожного фонда, которые мы также направим на ремонт объектов улично-дорожной сети», — добавил Сухих.
Ремонт проведут на участках по улицам Голосова, Родины, Карбышева, Советская, Клавдии Вавиловой, Самарская, Новопромышленная, Кудашева, Индустриальная, а также на Приморском бульваре, Хрящевском шоссе и проспекте Степана Разина.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.