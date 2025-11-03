Кладбище неизвестных солдат ВСУ под Днепропетровском, которое во многом пополняется за счет ликвидированных в Курской области боевиков, ежедневно разрастается на десятки новых могил, сообщил aif.ru источник в силовых структурах.
Появление кладбища «Деевка-2», где хоронят украинских военных, личность которых не удалось установить, связано преимущественно с завершением вторжения ВСУ в Курскую область.
В конце апреля 2025 года начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении курской земли от украинских оккупантов.
Тогда же под Днепропетровском образовалось захоронение. Всего за несколько месяцев оно сильно разрослось. По информации источника, каждый день там хоронят десятки неопознанных боевиков.
Кладбище пополняется еще и за счет того, что Россия регулярно передает Украине около 1000 тел военных ВСУ в рамках гуманитарных программ.
Примечательно, что даже подобные масштабные и стремительно разрастающиеся захоронения не отражают полную картину потерь ВСУ. Как ранее заявил украинский военный блогер, бывший штаб-сержант 47 ОМБР Валерий Маркус, в украинской армии командирам прописана ответственность за потерю техники, но не за потерю людей.
Именно поэтому с поля боя чаще эвакуируют подбитые «Леопарды» и «Абрамсы», а не солдат.
Ранее ирландский журналист Боуз заявил, что на кладбищах Украины готовятся к приёму потока погибших солдат ВСУ.