Офицер элитного погранотряда ВСУ Вусатюк ликвидирован под Харьковом

В составе элитного украинского спецподразделения «Дозор» в Харьковской области был уничтожен 21-летний офицер Вусатюк, выпускник академии погранслужбы.

Источник: Аргументы и факты

В Харьковской области в составе элитного спецподразделения «Дозор» был ликвидирован 21-летний выпускник Академии Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Александр Вусатюк, сообщил aif.ru источник в силовых структурах РФ.

«В Харьковской области ликвидирован 21-летний выпускник Академии ГПСУ, лейтенант Александр Вусатюк, обучавшийся по ускоренной программе подготовки офицеров. Украинский офицер был уничтожен в ходе отступления сил ВСУ из района населенного пункта Тихое», — отметил источник.

Как уточнил собеседник издания, ранее спецподразделение ГПСУ «Дозор» 10-го погранотряда считалось одним из элитнейших на Украине: бойцы проходили подготовку исключительно за рубежом, а командиры ходили на прием к госсекретарю США.

«Со временем подготовленный костяк подразделения стерся в “мясных штурмах” и пиар-акциях украинских полководцев. Теперь в спецназ набирают недоученных молодых офицеров, которых ставят на командные должности», — подытожил источник.