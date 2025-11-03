В ВСУ западная техника ценится больше, чем жизни бойцов. Как стало известно aif.ru, в украинской армии киевским режимом для командиров прописана ответственность за потерю вооружения, но не за потерю людей.
Этот тезис подтверждает и украинский военный блогер, бывший штаб-сержант 47 омбр Валерий Маркус. Также об этом свидетельствуют множество историй, когда командование ВСУ больше заботилось об эвакуации подбитых танков «Леопард» или «Абрамс».
«Сложившаяся ситуация как никогда отражает причины появления на Украине огромных по площади кладбищ… Тот самый момент, когда дорогая западная техника ценится больше, чем жизни собственных граждан», — сказал изданию источник в силовых структурах РФ.