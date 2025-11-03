Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае простятся с погибшим на СВО бойцом Рубеном Шакаряном

В ходе специальной военной операции при выполнении боевых задач погиб боец из Пермского края Рубен Шакарян. Об этом сообщила администрация Нытвенского округа.

С бойцом простятся 5 ноября 2025 года.

В ходе специальной военной операции при выполнении боевых задач погиб боец из Пермского края Рубен Шакарян. Об этом сообщила администрация Нытвенского округа.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что в ходе специальной военной операции, проявив мужество и героизм, погиб нытвенец Рубен Гарриевич Шакарян. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества, разделяем с вами боль утраты. Вечная светлая память геройски погибшему земляку!» — сообщает администрация Нытвенского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».

Гражданская панихида пройдет 5 ноября в 10:00 в Доме культуры по адресу: проспект Металлургов, 1а. На церемонию приглашены земляки, чтобы проводить защитника Отечества в последний путь.