Эксперт Леонова рассказала, как правильно питаться в холодное время года

Сбалансированное питание с акцентом на горячие блюда и сезонные продукты помогает поддерживать здоровье в осенний период. Нутрициолог Галина Леонова сообщила об этом RuNews24.ru.
Эксперт выделила пять ключевых принципов осеннего рациона. Первый включает разнообразие и баланс нутриентов без увеличения калорийности. Рекомендуются нежирные мясо и рыба, молочные продукты и яйца при ограничении насыщенных жиров.
Второй принцип предполагает регулярное употребление горячих блюд, особенно овощных супов с растительными маслами, что помогает согреться и обогащает рацион клетчаткой.
Третий принцип касается согревающих напитков — травяных чаев с ягодами и пряностями с минимальным добавлением меда вместо сахара и алкоголя.
Четвертый принцип требует ежедневного потребления не менее 400 граммов разноцветных овощей и фруктов для получения витаминов.
Пятый принцип рекомендует медленные углеводы из цельнозерновых продуктов вместо рафинированной муки и сладостей для продолжительного насыщения.
