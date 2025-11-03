Ричмонд
Эксперт Леонова рассказала, как правильно питаться в холодное время года

Эксперт выделила пять ключевых принципов осеннего рациона.

Источник: Аргументы и факты

Сбалансированное питание с акцентом на горячие блюда и сезонные продукты помогает поддерживать здоровье в осенний период. Нутрициолог Галина Леонова сообщила об этом RuNews24.ru.

Эксперт выделила пять ключевых принципов осеннего рациона. Первый включает разнообразие и баланс нутриентов без увеличения калорийности. Рекомендуются нежирные мясо и рыба, молочные продукты и яйца при ограничении насыщенных жиров.

Второй принцип предполагает регулярное употребление горячих блюд, особенно овощных супов с растительными маслами, что помогает согреться и обогащает рацион клетчаткой.

Третий принцип касается согревающих напитков — травяных чаев с ягодами и пряностями с минимальным добавлением меда вместо сахара и алкоголя.

Четвертый принцип требует ежедневного потребления не менее 400 граммов разноцветных овощей и фруктов для получения витаминов.

Пятый принцип рекомендует медленные углеводы из цельнозерновых продуктов вместо рафинированной муки и сладостей для продолжительного насыщения.

