Белоруссия хочет открыть посольство в Словакии до сентября 2026 года

Власти Белоруссии планируют открыть посольство страны в Словакии до сентября 2026 года. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром республики Александром Турчиным.
«Посольство Республики Беларусь в Словацкой Республике планируется открыть до 1 сентября 2026 года», — сообщает пресс-служба белорусского правительства.
Отмечается, что возобновление работы дипмиссии республики в Словакии сможет повысить эффективность работы по развитию двусторонних отношений в сфере политики, торговли и экономики. Также открытие посольства откроет пути для совместного освоения новых рынков.
