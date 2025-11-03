Ричмонд
Белоруссия хочет открыть посольство в Словакии до сентября 2026 года

Возобновление работы дипмиссии Белоруссии в Словакии повысит эффективность развития отношений стран по ряду направлений.

Источник: Комсомольская правда

Власти Белоруссии планируют открыть посольство страны в Словакии до сентября 2026 года. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром республики Александром Турчиным.

«Посольство Республики Беларусь в Словацкой Республике планируется открыть до 1 сентября 2026 года», — сообщает пресс-служба белорусского правительства.

Отмечается, что возобновление работы дипмиссии республики в Словакии сможет повысить эффективность работы по развитию двусторонних отношений в сфере политики, торговли и экономики. Также открытие посольства откроет пути для совместного освоения новых рынков.

Ранее KP.RU сообщал, что в МИД Белоруссии назвали провокацией решение Литвы о закрытии пограничных пунктов между странами.