В Иркутске на ярмарке «Работа ЗАГОРОДом» представили более 400 вакансий

«В этом году мы впервые решили провести ярмарку вакансий именно в рамках “Агропромышленной недели”. Тема трудоустройства сегодня особенно актуальна. Несмотря на нехватку кадров, агропромышленный комплекс региона динамично развивается, наращивает производственные показатели, внедряет современные технологии. А значит, отрасли как никогда нужны высококвалифицированные и инициативные специалисты», — отметила заместитель министра сельского хозяйства региона Анна Турушева.