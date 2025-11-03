В Иркутске на ярмарке «Работа ЗАГОРОДом» представили более 400 вакансий

Более 400 вакансий в сфере агропромышленного комплекса представили на ярмарке «Работа ЗАГОРОДом», которая прошла 29 октября в Иркутске в соответствии с задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Иркутской области.
Мероприятие прошло в ходе специализированной продовольственной выставки «Агропромышленная неделя» на площадке «Сибэкспоцентра». На ярмарке 9 агропромышленных предприятий региона представили около 430 вакансий.
Соискатели смогли напрямую пообщаться с представителями кадрового центра и предприятий, задать вопросы об условиях труда, уровне заработной платы, социальных гарантиях и карьерных перспективах.
«В этом году мы впервые решили провести ярмарку вакансий именно в рамках “Агропромышленной недели”. Тема трудоустройства сегодня особенно актуальна. Несмотря на нехватку кадров, агропромышленный комплекс региона динамично развивается, наращивает производственные показатели, внедряет современные технологии. А значит, отрасли как никогда нужны высококвалифицированные и инициативные специалисты», — отметила заместитель министра сельского хозяйства региона Анна Турушева.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.