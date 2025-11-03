День военного разведчика 2025: история и традиции праздника, открытки и поздравления

С Днем военного разведчика! Чести, мужества и удачи в каждом деле! Пусть жизнь будет без тревог, а служба — только с победами. Поздравляю с праздником разведчиков — «глаз и ушей» армии России! С Днем разведки! Пусть интуиция и удача всегда идут рядом. Горжусь теми, кто добывает информацию ради мира! Пусть ваши успехи остаются тайной, но гордость за вас — явной. С праздником разведки! Пусть здоровье и выдержка никогда не подводят. Пусть каждый день будет мирным, а каждое решение — верным. С Днем военной разведки! Смелости, точности и счастливого возвращения домой. Пусть судьба всегда будет вашим союзником, а Родина — вашим тылом.