День военного разведчика 2025: история и традиции праздника, открытки и поздравления

День военного разведчика отмечают в России 5 ноября 2025.
В России 5 ноября отметят День военного разведчика. Этот профессиональный праздник посвящен людям, чья работа требует тишины, точности и предельной ответственности. Они стоят на страже национальной безопасности, добывают важнейшие сведения и обеспечивают защиту страны. История, традиции и поздравления ко Дню военного разведчика — в материале URA.RU.
Когда отмечают День военного разведчика.
День военного разведчика ежегодно отмечается в России 5 ноября. Праздник установлен указом Президента РФ от 31 мая 2006 года и отмечается на государственном уровне, хотя официальным выходным не является.
Дата выбрана не случайно: именно 5 ноября 1918 года в составе Полевого штаба Красной Армии в Петрограде было создано Регистрационное управление, ставшее прообразом современного Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Сегодня праздник отмечают военнослужащие и ветераны подразделений разведки, курсанты и преподаватели профильных вузов Министерства обороны, а также семьи и близкие разведчиков.
История праздника.
История военной разведки России уходит в глубокую древность. Еще во времена Киевской Руси сбор сведений о противнике считался делом государственной важности. При Иване Грозном в 1549 году был создан Посольский приказ, где концентрировались политические и военные данные о соседних государствах.
В эпоху Петра I разведывательная деятельность получила законодательное оформление. В 1716 году в Воинском уставе впервые были прописаны основы разведки, а вскоре появился и орган, отвечавший за внешние связи и информацию — Коллегия иностранных дел. В XIX веке при Александре I была учреждена Экспедиция секретных дел, затем — Особенная канцелярия при военном министре, занимавшаяся стратегической и оперативной разведкой.
Современная история военной разведки началась в 1918 году. Приказом Реввоенсовета Республики от 5 ноября было создано Регистрационное управление: первый централизованный орган, координирующий разведывательную работу армии. С этого момента берет начало легендарное Главное разведывательное управление.
Сегодня военная разведка входит в состав Генерального штаба и носит официальное название Главное управление Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Оно решает стратегические, военно-политические, технические и аналитические задачи, используя современные технологии, включая космическую и информационную разведку.
Поздравления с Днем военного разведчика 2025.
Официальные и торжественные:
С Днем военного разведчика! Пусть ваша служба будет успешной, а каждый день — спокойным и мирным. С праздником людей, которые знают цену тишине и точности! Гордимся вашим мужеством и преданностью делу. Пусть сила, профессионализм и честь всегда остаются вашими верными спутниками. С Днем разведчика! Пусть удача сопровождает каждую операцию, а Родина всегда будет благодарна. Желаем здоровья, стойкости и уверенности — ведь от вас зависит спокойствие страны.
Для сослуживцев и друзей:
Брат, с Днем военного разведчика! Пусть интуиция никогда не подводит, а верные друзья будут рядом. С праздником, разведчик! Пусть жизнь будет без засад, но с победами! Пусть каждый день приносит уверенность, а служба — гордость и уважение. Разведка — дело сильных духом. С праздником всех, кто стоит в тени, но служит Родине! Пусть ваша работа будет точной, как выстрел, и безопасной, как мирное небо над головой.
Короткие поздравления (для СМС и открыток):
С Днем военного разведчика! Чести, мужества и удачи в каждом деле! Пусть жизнь будет без тревог, а служба — только с победами. Поздравляю с праздником разведчиков — «глаз и ушей» армии России! С Днем разведки! Пусть интуиция и удача всегда идут рядом. Горжусь теми, кто добывает информацию ради мира! Пусть ваши успехи остаются тайной, но гордость за вас — явной. С праздником разведки! Пусть здоровье и выдержка никогда не подводят. Пусть каждый день будет мирным, а каждое решение — верным. С Днем военной разведки! Смелости, точности и счастливого возвращения домой. Пусть судьба всегда будет вашим союзником, а Родина — вашим тылом.
Открытки к Дню военного разведчика 2025.
Пусть удача всегда будет на вашей стороне.
Пусть каждый день приносит гордость за службу и уверенность в завтрашнем дне.
Пусть ваши действия будут точными, а решения — верными.
Пусть интуиция никогда не подводит, а силы духа хватает на все.
Смелости, стойкости и непоколебимого спокойствия.
Пусть ваша работа будет незаметной, но всегда успешной.
Здоровья и благополучия вам и вашим семьям.
Пусть верность, честь и долг всегда будут вашими спутниками.
Пусть жизнь будет мирной, а служба — почетной.
Пусть ваш труд всегда остается примером мужества и преданности Родине.
