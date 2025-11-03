Французский аниматор о фестивале «Лістапад»: искусство должно объединять мир

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский аниматор, председатель жюри конкурса анимационных фильмов Минского международного кинофестиваля «Лiстапад» София Гутман поделилась с корреспондентом БЕЛТА, чем ее впечатлил фестиваль.
«Я впервые приехала в Беларусь, хоть и родилась в Восточной Европе. Здесь была моя мама, у которой остались очень теплые воспоминания об этой стране. Минск — очень красивый, по-европейски чистый город, и я чувствую себя здесь очень уютно», — сказала София Гутман.
Она подчеркнула, что хорошо знакома с анимационной индустрией во Франции, но здесь смогла поближе познакомиться с русскими и интернациональными фильмами из разных уголков планеты. «Уже много лет как член жюри я работаю на разных фестивалях. Мне всегда интересны история и убедительные персонажи, а также то, каким образом авторы передают свой опыт и насколько они могут попасть в запросы публики, на которую они рассчитаны», — добавила София Гутман.
По ее словам, во французской анимации много интересных техник, необычных рисунков и ярких красок, например, живопись маслом по стеклу. В русской анимации тоже есть любовь к классическому искусству. При этом во Франции больше анимационных сериалов, а среди русскоязычной анимации — коротких фильмов.
София Гутман добавила, что планирует поддерживать контакты с «Лiстападом», ведь подобные фестивали и искусство в целом должны объединять мир. -0-