Французский аниматор о фестивале «Лістапад»: искусство должно объединять мир

Она подчеркнула, что хорошо знакома с анимационной индустрией во Франции, но здесь смогла поближе познакомиться с русскими и интернациональными фильмами из разных уголков планеты. «Уже много лет как член жюри я работаю на разных фестивалях. Мне всегда интересны история и убедительные персонажи, а также то, каким образом авторы передают свой опыт и насколько они могут попасть в запросы публики, на которую они рассчитаны», — добавила София Гутман.