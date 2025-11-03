Посол: проводить день узбекского кино в Беларуси — уже традиция

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отношения Узбекистана и Беларуси активно развиваются во всех сферах. Об этом в День кинематографии Узбекистана в рамках кинофестиваля «Лiстапад» рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Беларуси Рахматулла Назаров, передает корреспондент БЕЛТА.
«Сегодняшнее мероприятие показывает, что отношения Беларуси и Узбекистана все больше развиваются во всех сферах. В какой-то период времени наше сближение немного приостановилось, но в последние годы взаимоотношение стран все больше развивается», — отметил Рахматулла Назаров.
По словам посла, проводить день узбекского кино в Беларуси — уже традиция. «Подобные мероприятия мы организовываем и в нашей стране. Сейчас идет подготовка к проведению Дней Беларуси в Узбекистане. Наши народы близки, и мы активно возобновляем наши связи и стараемся узнавать все больше друг о друге, например, через кино», — заметил он.
Посол также отметил, что очень много фильмов в последние годы снято на территории нашей страны, а белорусские партнеры высоко ценятся в Узбекистане.
По его мнению, участие в фестивале «Лiстапад» — возможность познакомить зрителя с жизнью и традициями узбекского народа.
Сегодня зрителям представили фильм «В погоне за весной» режиссера Аюба Шахобидинова. По словам Рахматуллы Назарова, это картина про отношения между людьми, семейные связи. Она находится вне конкурса, но на самом фестивале покажут и другие узбекские фильмы.
На фестивале в этом году было принято более 3,6 тыс. заявок из 120 стран. Отобрано 160 фильмов из 101 страны. А в жюри — представители 13 стран.
