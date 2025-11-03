Посол: проводить день узбекского кино в Беларуси — уже традиция

По словам посла, проводить день узбекского кино в Беларуси — уже традиция. «Подобные мероприятия мы организовываем и в нашей стране. Сейчас идет подготовка к проведению Дней Беларуси в Узбекистане. Наши народы близки, и мы активно возобновляем наши связи и стараемся узнавать все больше друг о друге, например, через кино», — заметил он.