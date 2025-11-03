На дороге Новосибирск — Кочки — Павлодар обновят еще один участок

«Дорога Новосибирск — Кочки — Павлодар входит в опорную сеть дорог области, обеспечивает международное сообщение с Республикой Казахстан. Трасса обеспечивает высокую интенсивность движения, особенно на въезде в Новосибирск. Благодаря национальному проекту “Инфраструктура для жизни” будет проведена реконструкция с расширением дороги с двух до четырех полос на участке от села Верх-Тула до Ордынского кольца. Это позволит ускорить движение транзитного транспорта», — отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Антон Мирошниченко.