На дороге Новосибирск — Кочки — Павлодар обновят еще один участок

Реконструкция еще одного участка межрегиональной дороги Новосибирск — Кочки — Павлодар началась в Новосибирской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
«Дорога Новосибирск — Кочки — Павлодар входит в опорную сеть дорог области, обеспечивает международное сообщение с Республикой Казахстан. Трасса обеспечивает высокую интенсивность движения, особенно на въезде в Новосибирск. Благодаря национальному проекту “Инфраструктура для жизни” будет проведена реконструкция с расширением дороги с двух до четырех полос на участке от села Верх-Тула до Ордынского кольца. Это позволит ускорить движение транзитного транспорта», — отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Антон Мирошниченко.
Проект реконструкции предусматривает комплексное преобразование участка протяженностью 3,2 км. Помимо расширения полос, на дороге планируют обустроить семь примыканий, четыре новых остановочных пункта и два надземных пешеходных перехода. В настоящее время строители ведут подготовительные работы на участке с 15-го по 19-й км, расположенном вблизи поселков Красный Восток и 8 Марта.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.