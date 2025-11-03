В Ростове пятые сутки ищут пропавшего 16-летнего подростка

Пятый день в Ростове ищут пропавшего без вести 16-летнего подростка. Как рассказали в Главном управлении МВД по Ростовской области, Иван Улусьян вышел из дома в четверг, 30 октября, и до сих пор не выходит на связь.
— Юноша был одет в темно-серую куртку с капюшоном, темные джинсовые брюки и черные кроссовки с белой подошвой. При себе у него был мобильный телефон марки «Редми» в черном корпусе, — описали приметы в донском главке.
Также пропавшего ищут волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» по Ростовской области. Они просят водителей, которые проезжали по западному мосту 30 октября, проверить записи с видеорегистраторов. Возможно, эти кадры помогут установить местонахождение подростка.
Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просят сообщить в Отдел полиции № 8 по телефону 8 (863) 249−20−60 или по номеру 102. Также работает круглосуточная горячая линия поискового отряда 8−800−700−54−52. Волонтеры принимают информацию по телефонам 8−999−692−65−80 и 8−950−841−46−13.
Поиски подростка продолжаются. Сотрудники полиции и волонтеры проверяют все возможные версии его исчезновения.
