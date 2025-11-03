Бюджетно-налоговый пакет законопроектов на 2026 год планируется рассмотреть в первом чтении в конце ноября

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюджетно-налоговый пакет проектов законов на 2026 год планируется рассмотреть в первом чтении в конце ноября. Такая информация прозвучала сегодня во время заседания Совета Палаты представителей, передает корреспондент БЕЛТА.
Так, в Палату представителей уже поступили законопроекты «О республиканском бюджете на 2026 год», «Об изменении законов по вопросам налогообложения». Ожидается внесение еще одного — «О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2026 год».
Законопроекты будут рассматривать комплексно. Ориентировочно их рассмотрение в первом чтении состоится 25 ноября. Отмечено, что это ключевая задача на ближайшее время.
На текущей сессии более чем за месяц принято 23 законопроекта и еще 28 прорабатываются в постоянных комиссиях, около 10 будет рассмотрено на ближайшем заседании. -0-