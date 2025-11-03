Ужасающий праздник: более 100 американцев погибли во время празднования Хэллоуина

На прошедших выходных Америка отмечала Хэллоуин. Всего, по данным агентства РИА Новости, более сотни человек погибли в период празднования. Также еще 200 американцев пострадали.
Всего СМИ Соединенных Штатов сообщали об 11 случаях стрельбы с более чем четырьмя пострадавшими в ночь с 31 октября на 1 ноября. Например в Кливленде во время праздника в арендованном доме были ранены восемь подростков. Еще четыре несовершеннолетних оказались пострадавшими в Техасе.
По данным организации Gun Violence Archive, всего в хэллоуинскую ночь было зафиксировано более 250 случаев стрельбы. Тем не менее, не все они связаны с празднованием.
В американских СМИ отчитались о следующих инцидентах: пять человек пострадали из-за стрельбы в Оклахоме, четыре раненных в Вирджинии, еще двое — в Висконсине. В Миннесоте возле бара был убит один и ранены еще двое американцев. В Юте — убит один и ранены двое несовершеннолетних. Также сообщается о пострадавших в Калифорнии.
Ранее сайт KP.RU сообщал о стрельбе в одной из школ штата Колорадо. Пострадали не менее трех человек.
Также стало известно о шестилетнем мальчике, который напал на свою учительницу в США.