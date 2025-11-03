Ужасающий праздник: более 100 американцев погибли во время празднования Хэллоуина

В американских СМИ отчитались о следующих инцидентах: пять человек пострадали из-за стрельбы в Оклахоме, четыре раненных в Вирджинии, еще двое — в Висконсине. В Миннесоте возле бара был убит один и ранены еще двое американцев. В Юте — убит один и ранены двое несовершеннолетних. Также сообщается о пострадавших в Калифорнии.