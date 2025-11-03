Президент Швейцарии заявила, что страна не обсуждает с ЕС конфискацию активов РФ

Ранее KP.RU сообщал о заявлении пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, что Россия не оставит без ответа попытки конфискации своих активов со стороны стран Запада. Политик подчеркнул, что РФ будет преследовать исполнителей подобных действий, используя национальные и международные юридические инструменты.