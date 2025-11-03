Ричмонд
Президент Швейцарии заявила, что страна не обсуждает с ЕС конфискацию активов РФ

Карин Келлер-Зуттер напомнила, что Швейцария не является членом Евросоюза и не участвует в дискуссиях о конфискации российских активов.

Источник: Комсомольская правда

Швейцария не участвует в обсуждениях Евросоюза о возможности конфискации замороженных российских активов в рамках предоставления кредитов Украине. Об этом заявила президент и министр финансов страны Карин Келлер-Зуттер.

«Швейцария не является членом Европейского союза, поэтому мы не участвуем в этих дискуссиях», — подчеркнула политик в ходе пресс-конференции в Берне, отвечая на вопросы журналистов.

Так Келлер-Зуттер прокомментировала позицию Швейцарии по планах Еврокомиссии по изъятию активов РФ в рамках помощи киевскому режиму.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, что Россия не оставит без ответа попытки конфискации своих активов со стороны стран Запада. Политик подчеркнул, что РФ будет преследовать исполнителей подобных действий, используя национальные и международные юридические инструменты.

