«Мне приписали, что я не говорил»: Соседов ответил Садальскому о примадонне Понаровской

Музыкальный критик опроверг приписанные ему слова.
Музыкальный критик Сергей Соседов неожиданно заявил, что его слова о том, что певица Ирина Понаровская могла бы стать новой примадонной, переврали. Мол, он этого не говорил.
«Ничего подобного я не говорил, да и сказать не мог. Какая Понаровская — новая примадонна — курам на смех! Мне опять приписывают то, что я абсолютно не говорил и что вообще далеко от моего мнения», — заверил критик в комментариях к посту актера Станислава Садальского.
Садальский в своих соцсетях написал, что Понаровская, может, конечно и примадонна, но «труба пониже и дым пожиже», таким образом дав понять, что для него прима одна — его подруга — Алла Пугачева. URA.RU связалось с актером и спросило его, кто же, если не Понаровская, мог бы стать сегодня примадонной эстрады?
«Сергей написал мне, что этого не говорил. Хотя, он это говорил, но испугался потом. Но я принимаю его извинения. Что касается примадонны сегодня, то я за то, чтобы новые лица появлялись и вносили свой вклад. Я за сменяемость, за плюрализм мнений, а то у нас на телевидении одни и те же. Например, я сейчас в восторге от Акмаля, который имеет свое мнение», — пояснил актер.
Сама Алла Пугачева в интервью уверяла, что ей не нравится статус примадонны, она считает себя женщиной, которая поет. В свою очередь Ирина Понаровская на запрос URA.RU о том, как она относится к возможному статусу примадонны, заявила, что не дает интервью. Видимо, как настоящая прима.