«Мне приписали, что я не говорил»: Соседов ответил Садальскому о примадонне Понаровской

«Сергей написал мне, что этого не говорил. Хотя, он это говорил, но испугался потом. Но я принимаю его извинения. Что касается примадонны сегодня, то я за то, чтобы новые лица появлялись и вносили свой вклад. Я за сменяемость, за плюрализм мнений, а то у нас на телевидении одни и те же. Например, я сейчас в восторге от Акмаля, который имеет свое мнение», — пояснил актер.