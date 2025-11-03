Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США могут закрыть авиасообщение из-за шатдауна

Если Минтранс США посчитает полёты небезопасными, то воздушное пространство страны может быть закрыто.

Источник: Аргументы и факты

Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что власти готовы полностью закрыть воздушное пространство страны, если из-за продолжающегося шатдауна полёты станут небезопасными. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNBC.

«Если бы мы посчитали это небезопасным, мы бы закрыли всё воздушное пространство», — подчеркнул он.

Вместе с тем Даффи отметил, что на данный момент США не собираются закрывать авиасообщение. По его словам, это само по себе создаёт дополнительные риски для работы авиационной системы.

Федеральное правительство США приостановило свою деятельность 1 октября из-за отсутствия утверждённого бюджета.

В конце октября Сенат Конгресса США в 13-й раз за не смог одобрить проект закона, предложенный Республиканской партией для возобновления финансирования работы правительства.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше