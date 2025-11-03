США могут закрыть авиасообщение из-за шатдауна

Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что власти готовы полностью закрыть воздушное пространство страны, если из-за продолжающегося шатдауна полёты станут небезопасными. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNBC.
«Если бы мы посчитали это небезопасным, мы бы закрыли всё воздушное пространство», — подчеркнул он.
Вместе с тем Даффи отметил, что на данный момент США не собираются закрывать авиасообщение. По его словам, это само по себе создаёт дополнительные риски для работы авиационной системы.
Федеральное правительство США приостановило свою деятельность 1 октября из-за отсутствия утверждённого бюджета.
В конце октября Сенат Конгресса США в 13-й раз за не смог одобрить проект закона, предложенный Республиканской партией для возобновления финансирования работы правительства.