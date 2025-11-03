Старая Москва: улочки, хранящие память веков

Ох, улочки старой Москвы. Здесь, в лабиринтах переулков, время словно замедляет свой бег. Можно забыть о суете мегаполиса, погрузившись в атмосферу умиротворения и ностальгии. Дух старой Москвы — в нашем фоторепортажe.