Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Старая Москва: улочки, хранящие память веков

Ох, улочки старой Москвы. Здесь, в лабиринтах переулков, время словно замедляет свой бег. Можно забыть о суете мегаполиса, погрузившись в атмосферу умиротворения и ностальгии. Дух старой Москвы — в нашем фоторепортажe.

12

Ох, улочки старой Москвы. Здесь, в лабиринтах переулков, время словно замедляет свой бег. Можно забыть о суете мегаполиса, погрузившись в атмосферу умиротворения и ностальгии.

Дух старой Москвы — в нашем фоторепортажe.