Для туроператоров Волгоградской области организовали информационный тур

Они посетили базу отдыха «Рублевка», расположенную в экологически чистом районе на берегу реки.

Информационный тур для представителей туристической отрасли Волгоградской области организовали в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в региональном центре развития туризма и международного сотрудничества.

Участники ознакомились с объектами туристической инфраструктуры Среднеахтубинского района. Они посетили базу отдыха «Рублевка», расположенную в экологически чистом районе на берегу реки, и оценили широкий спектр услуг, предлагаемый гостям.

Также туроператоров впечатлила территория отдыха «Река и песок». Комплекс включает в себя благоустроенную пляжную зону, спортивные площадки, зону барбекю и места для отдыха.

Основной целью таких туров является демонстрация туристических возможностей региона. Участники оценивают объекты размещения и показа, что способствует их дальнейшему сотрудничеству и разработке новых маршрутов.

Напомним, за девять месяцев текущего года регион посетили более 1,63 млн человек, что на 7,7% больше, чем годом ранее. При поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в области создают новые туристические объекты и разрабатывают оригинальные турпродукты.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.