Эксперт Сазанова: труд женщины-домохозяйки экономит семье 100 тыс. рублей

Экономия достигается за счет совмещения женщиной обязанностей уборщицы, повара, няни, водителя и педагога.

Источник: Аргументы и факты

Труд женщины, выполняющей в семье роль домохозяйки, позволяет экономить в среднем 100 тысяч рублей ежемесячно. Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Сазанова сообщила об этом интернет-изданию «Абзац».

По словам эксперта, такая экономия достигается за счет совмещения женщиной обязанностей уборщицы, повара, няни, водителя и педагога. Сазанова уточнила, что расчет производился по четверти ставки каждой из профессий. Она отметила, что конкретная сумма может варьироваться в зависимости от образа жизни семьи, частоты приемов пищи и других факторов.

Экономист также добавила, что для избежания излишней коммерциализации семейных отношений лучше планировать бюджет на месяц вперед и перечислять средства супругу, который ведет хозяйство. Это позволит домохозяину самостоятельно принимать решения о необходимости заказа услуг клининга.

Ранее эксперт Дмитрий Григориади заявил, что налоговые изменения ускорят рост рождаемости в России.