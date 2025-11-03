Эксперт Сазанова: труд женщины-домохозяйки экономит семье 100 тыс. рублей

По словам эксперта, такая экономия достигается за счет совмещения женщиной обязанностей уборщицы, повара, няни, водителя и педагога. Сазанова уточнила, что расчет производился по четверти ставки каждой из профессий. Она отметила, что конкретная сумма может варьироваться в зависимости от образа жизни семьи, частоты приемов пищи и других факторов.