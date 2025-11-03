Более ста человек убили в ходе хеллоуинских выходных в США, включая подростков

Также пятеро человек пострадали в результате стрельбы в Оклахоме на вечеринке во дворе частного дома. Еще четырех ранили в Вирджинии и двух — в Висконсине, где в праздновании Хеллоуина участвовали около 500 человек. Всего за выходные произошло более 250 случаев стрельбы, но не все они связаны с празднованием Хеллоуина, передает РИА Новости.