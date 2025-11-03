Более ста человек убили в ходе хеллоуинских выходных в США, включая подростков

Свыше 100 человек были убиты и более 200 получили травмы в результате стрельбы во время хеллоуинских выходных в США. Об этом стало известно в понедельник, 3 ноября, из открытых источников.
Всего за выходные американские СМИ сообщили об 11 случаях стрельбы с более чем четырьмя пострадавшими. В частности, в городе Кливленде в штате Огайо были ранены восемь несовершеннолетних участников вечеринки, которая проходила в арендованном коттедже. Кроме того, четверых подростков ранили на праздновании в штате Техас.
Также пятеро человек пострадали в результате стрельбы в Оклахоме на вечеринке во дворе частного дома. Еще четырех ранили в Вирджинии и двух — в Висконсине, где в праздновании Хеллоуина участвовали около 500 человек. Всего за выходные произошло более 250 случаев стрельбы, но не все они связаны с празднованием Хеллоуина, передает РИА Новости.
11 октября в городе Лиланд в штате Миссисипи произошла стрельба, в результате чего погибли 4 человека и еще 12 пострадали. По данным мэра города Джона Ли, инцидент произошел на главной улице Лиланда.