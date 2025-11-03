Ричмонд
Какими будут компенсации на тепло и электричество: Пока идет регистрация, власти Молдовы считают, сколько могут подкинуть народу, и думают, где взять деньги

Размер и источник компенсаций на энергоресурсы еще не определены.

Источник: Комсомольская правда

Размер компенсаций на энергоресурсы на отопительный сезон 2025−2026 будет объявлен после завершения процесса регистрации, заявила министр труда и соцзащиты Наталья Плугару.

«Размер компенсации будет установлен индивидуально, в зависимости от источника отопления, дохода семьи, количества членов семьи, статуса», — уточнила она.

Источник финансирования этих выплат неизвестен, учитывая, что партнеры по развитию не объявляли о финансовой поддержке, а в бюджете не предусмотрена необходимая сумма для соответствующих выплат.

Значит, залезут в очередной многомиллионный еврокредит, не им же отдавать.

Напомним, что регистрация граждан в системе компенсаций начинается 3 ноября и продлится весь месяц.

Перерегистрация обязательна: Все граждане должны зарегистрироваться заново, даже если они получали компенсацию в прошлом году, так как данные обновляются.

