Какими будут компенсации на тепло и электричество: Пока идет регистрация, власти Молдовы считают, сколько могут подкинуть народу, и думают, где взять деньги

Размер компенсаций на энергоресурсы на отопительный сезон 2025−2026 будет объявлен после завершения процесса регистрации, заявила министр труда и соцзащиты Наталья Плугару.
«Размер компенсации будет установлен индивидуально, в зависимости от источника отопления, дохода семьи, количества членов семьи, статуса», — уточнила она.
Источник финансирования этих выплат неизвестен, учитывая, что партнеры по развитию не объявляли о финансовой поддержке, а в бюджете не предусмотрена необходимая сумма для соответствующих выплат.
Значит, залезут в очередной многомиллионный еврокредит, не им же отдавать.
Напомним, что регистрация граждан в системе компенсаций начинается 3 ноября и продлится весь месяц.
Перерегистрация обязательна: Все граждане должны зарегистрироваться заново, даже если они получали компенсацию в прошлом году, так как данные обновляются.
