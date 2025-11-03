Иркутская область перевыполнила план по экспорту агропродукции почти на 22%

Иркутская область перевыполнила план по экспорту сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров на 21,9% за девять месяцев текущего года, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства. Такому росту способствуют меры поддержки, оказываемые в ходе реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Как рассказала первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина, с начала года объем поставок агропромышленной продукции в денежном выражении составил более 60 млн долларов при плане 49,3 млн долларов.
«Значительное увеличение объема экспорта продукции наблюдается в числе масличных культур, масложировой и молочной продукции, а также в продукции из дикорастущего сырья. Сегодня крупнейшими импортерами основных товаров агропромышленной продукции региона являются Китай, Монголия, Казахстан и Беларусь. В целом продовольственные бренды Приангарья востребованы в азиатских странах мира», — добавила Кожарина.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.