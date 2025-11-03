Минобороны опубликовало кадры окружения ВСУ в Димитрове

Министерство обороны РФ показало видео из Димитрова (украинское название — Мирноград) в ДНР. На кадрах российские военные продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ с восточного фланга и расширять зону контроля в городе.
Боевую задачу выполняют военнослужащие 5-й мотострелковой бригады 51-й армии Центральной группировки ВС России. За сутки в Димитрове было освобождено свыше двух десятков зданий.
Ранее в оборонном ведомстве заявили, что суточные потери ВСУ на участке составили до 225 солдат.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ продолжают проводить зачистку в Красноармейске. По словам Пушилина, украинское командование не отдавало приказа о выходе из города, при этом появились первые сообщения о сдаче в плен.