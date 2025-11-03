Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны опубликовало кадры окружения ВСУ в Димитрове

Российские войска расширяют зону контроля в городе.

Источник: Аргументы и факты

Министерство обороны РФ показало видео из Димитрова (украинское название — Мирноград) в ДНР. На кадрах российские военные продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ с восточного фланга и расширять зону контроля в городе.

Боевую задачу выполняют военнослужащие 5-й мотострелковой бригады 51-й армии Центральной группировки ВС России. За сутки в Димитрове было освобождено свыше двух десятков зданий.

Ранее в оборонном ведомстве заявили, что суточные потери ВСУ на участке составили до 225 солдат.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ продолжают проводить зачистку в Красноармейске. По словам Пушилина, украинское командование не отдавало приказа о выходе из города, при этом появились первые сообщения о сдаче в плен.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше