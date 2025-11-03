Юрист Соловьев рассказал о новом способе обмана жильцов в домовых чатах

В МВД России рассказали, что злоумышленники придумали схему с использованием поддельных квитанций за коммунальные услуги для кражи денег и данных. Они рассылают в почтовые ящики фальшивые уведомления о несуществующих долгах, предлагая оплатить их через QR-коды.