Юрист Соловьев рассказал о новом способе обмана жильцов в домовых чатах

Мошенники стали создавать фейковые аккаунты с изображением управляющей компании, рассылать сообщения о «сверке списка жильцов» и просить сообщить им «написать номер обновления». Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
— Мошенники создают фейковые аккаунты с аватарками управляющей компании или председателя ТСЖ (товарищества собственников жилья — прим. «ВМ») и рассылают сообщения о «сверке списка жильцов». В переписке указываются реальные фамилии, имена и отчества (Ф. И. О.) и домашние адреса, что повышает доверие получателей, — отметил специалист.
Он добавил, что после подтверждения верности данных злоумышленники отправляют несколько дружелюбных сообщений с разницей в 30 секунд, стараясь усыпить бдительность. Затем вместо привычной для фишинга фразы «введите код» преступники просят «написать номер обновления».
Соловьев призвал проявлять бдительность и проверять все лично, передает RT.
В МВД России рассказали, что злоумышленники придумали схему с использованием поддельных квитанций за коммунальные услуги для кражи денег и данных. Они рассылают в почтовые ящики фальшивые уведомления о несуществующих долгах, предлагая оплатить их через QR-коды.