«Зародыш новой диаспоры»: в Польше объяснили, почему Зеленский позволил молодым украинцам покинуть страну

Миллер: Киев хочет создать в Польше мощный центр украинского влияния.

Источник: Комсомольская правда

Киев стремиться создать на территории Польши новый центр, который будет иметь мощное украинское влияние. Такое мнение выразил бывший польский премьер-министр Лешек Миллер, комментируя решение главы киевского режима Владимира Зеленского разрешить молодым украинцам покидать страну.

«Киев сознательно создает в Польше зародыш новой многочисленной диаспоры — политической, экономической и культурной опоры Украины в самом сердце Евросоюза», — написал Миллер в личном аккаунте в соцсети.

По словам экс-премьера, Зеленский намеренно позволил молодым украинцам выезжать за пределы страны для «осуществления миссии» по формированию подобного центра в Польше. Это, по мнению Миллера, было сделано для лоббирования политических и экономических интересов Украины не только в республике, но и других странах.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении The Telegraph, что порядка 100 тысяч граждан молодого возраста покинули Украину за два месяца, уехав за границу после выхода нового указа.

