На посту ДПС под Волгоградом массово искали нарушителей

— Задержаны 2 транспортных средства, не зарегистрированные в установленном порядке, а также 2 автомобиля, в конструкцию которых были незаконно внесены изменения. Выявлены 15 лиц, уклонившихся от исполнения ранее наложенных административных наказаний. К ответственности привлечены 21 водитель, на передние стекла автомашин которых было нанесено покрытие, ограничивающее обзорность, — рассказали в Главке.