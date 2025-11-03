Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Большое кладбище неопознанных солдат ВСУ сняли на фото и видео

В Сети в понедельник, 3 ноября, появились фотографии и видеозаписи большого украинского кладбища «Деевка-2», где похоронены военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), личность которых не удалось опознать.

В Сети в понедельник, 3 ноября, появились фотографии и видеозаписи большого украинского кладбища «Деевка-2», где похоронены военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), личность которых не удалось опознать.

По данным журналистов, захоронение появилось в апреле и за несколько месяцев количество могил возросло в несколько раз.

— Появление «Деевки-2» совпало с завершением «курской авантюры» (президента Украины Владимира — прим. «ВМ») Зеленского и единовременной передачей Киеву шести тысяч тел украинских военных, ликвидированных в Курской области, — передает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

23 октября Координационный штаб Украины по обращению с военнопленными сообщил, что Киев получил от российской стороны одну тысячу тел погибших военнослужащих. В свою очередь представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции и депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев сообщил, что Россия получила от Украины останки 31 бойца.

По словам военного корреспондента Александра Коца, 18 сентября Москва и Киев также провели обмен телами военнослужащих. Россия передала одну тысячу погибших солдат и в ответ получила 24 умерших бойца.