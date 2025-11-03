Где в Кургане вкусно поесть и поиграть в приставку

Клуб настольных игр «ПроИгры» находится на втором этаже здания по адресу: улица Советская, 90а. Заведение предлагает настольные игры, мафию, НРИ, ККИ-Берсерк и Warhammer 40k. Игровые приставки Xbox Series S, PlayStation 4 с VR-шлемом доступны по стоимости входного билета. График работы: понедельник-пятница — с 13:00 до 22:00, стоимость посещения составляет 300 рублей (для школьников и студентов — 250 рублей). В субботу клуб открыт с 13:00 до 24:00, с 19:00 до 24:00 проводится вечер мафии, входной билет стоит 350 рублей (для школьников и студентов — 300 рублей). В воскресенье заведение работает с 13:00 до 22:00, стоимость посещения — 350 рублей (для школьников и студентов — 300 рублей). Также в клубе имеется Xbox 360, коллекция игр регулярно обновляется.