Более 35 тыс. иностранных студентов получают высшее образование в Беларуси

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 35 тыс. иностранных студентов получают высшее образование в Беларуси. Об этом рассказал в интервью телеканалу «Первый информационный» министр образования Беларуси Андрей Иванец, сообщает БЕЛТА.

«Сегодня у нас более чем 35 тыс. иностранных студентов обучается. Буквально за последние два года мы нарастили эту цифру на пять тысяч. Это достаточно большая и серьезная динамика», — сказал он.

Министр образования обратил внимание на то, что свыше 20% иностранцев являются студентами магистратуры. Министерство видит востребованность этой ступени образования. «Мы обязаны его сохранить для того, чтобы давать возможность получать наше белорусское образование ребятам, которые приезжают из других стран», — считает он.

По словам Андрея Иванца, с каждым годом увеличивается число и студентов из Африки. «Количество ребят, которые приезжают из африканских стран, с каждым годом растет. Это не просто случайность, это достаточно серьезная закономерность», — добавил министр. -0-