Обманутые лидеры, доверившиеся США: в Тегеране появился символичный антиамериканский баннер

В Тегеране появилась новая необычная инсталляция — на одном из зданий вывесили огромный баннер с изображением верхней части статуи Свободы, в короне которой размещены лица действующих и прошлых мировых лидеров за решеткой.
Как отмечают местные СМИ, изображенные на нем главы стран «доверяли обещаниям Америки, но были обмануты». Среди показанных политиков — бывший президент Ирака Саддам Хусейн, экс-лидер Ливии Муаммар Каддафи, глава киевского режима Владимир Зеленский и другие.
Кадр видео.
«Результат доверия США — гибель», — говорится в одной из надписей на баннере, который повесили по случаю 46-летней годовщины захвата посольства США в Тегеране.
