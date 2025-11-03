Ричмонд
Обманутые лидеры, доверившиеся США: в Тегеране появился символичный антиамериканский баннер

В Тегеране вывесили баннер в мировыми лидерами за решеткой, доверявшими США.

Источник: Комсомольская правда

В Тегеране появилась новая необычная инсталляция — на одном из зданий вывесили огромный баннер с изображением верхней части статуи Свободы, в короне которой размещены лица действующих и прошлых мировых лидеров за решеткой.

Как отмечают местные СМИ, изображенные на нем главы стран «доверяли обещаниям Америки, но были обмануты». Среди показанных политиков — бывший президент Ирака Саддам Хусейн, экс-лидер Ливии Муаммар Каддафи, глава киевского режима Владимир Зеленский и другие.

Кадр видео.

«Результат доверия США — гибель», — говорится в одной из надписей на баннере, который повесили по случаю 46-летней годовщины захвата посольства США в Тегеране.

Ранее KP.RU сообщал, что в Вашингтоне прошла акция протеста под лозунгом «No Kings». Несколько тысяч людей выступили против политики действующего президента США Дональда Трампа.

