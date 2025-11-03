В Ростове почтили память Героя России Алексея Береста, погибшего, спасая девочку

В Ростове 3 ноября почтили память Героя России Алексея Береста, погибшего при спасении девочки. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
Траурное мероприятие состоялось на железнодорожном вокзале Сельмаш. Именно здесь 3 ноября 1970 года Алексей Берест совершил свой последний подвиг. Он ценой собственной жизни спас из-под колес поезда маленькую девочку.
Алексей Берест известен и своим военным подвигом. В 1945 году он командовал операцией по водружению Знамени Победы над Рейхстагом. Эту задачу выполняли Михаил Егоров и Мелитон Кантария.
Долгое время заслуги Береста не были должным образом оценены. Лишь в 2025 году ему было присвоено звание Героя России. Награду из рук президента Владимира Путина получил внук героя.
В памятных мероприятиях приняли участие железнодорожники, представители администрации Первомайского района, ветераны и сотрудники «Ростсельмаша». Участники акции возложили цветы к месту гибели Алексея Береста.
