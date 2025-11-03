Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове почтили память Героя России Алексея Береста, погибшего, спасая девочку

Траурные мероприятия памяти Алексея Береста прошли на станции Сельмаш в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове 3 ноября почтили память Героя России Алексея Береста, погибшего при спасении девочки. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Траурное мероприятие состоялось на железнодорожном вокзале Сельмаш. Именно здесь 3 ноября 1970 года Алексей Берест совершил свой последний подвиг. Он ценой собственной жизни спас из-под колес поезда маленькую девочку.

Алексей Берест известен и своим военным подвигом. В 1945 году он командовал операцией по водружению Знамени Победы над Рейхстагом. Эту задачу выполняли Михаил Егоров и Мелитон Кантария.

Долгое время заслуги Береста не были должным образом оценены. Лишь в 2025 году ему было присвоено звание Героя России. Награду из рук президента Владимира Путина получил внук героя.

В памятных мероприятиях приняли участие железнодорожники, представители администрации Первомайского района, ветераны и сотрудники «Ростсельмаша». Участники акции возложили цветы к месту гибели Алексея Береста.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Читайте также.

Пять томов документов, подтверждающих заслуги: Ростовчанину Алексею Бересту присвоили звание Героя России посмертно.