В Кремле в День народного единства пройдет церемония вручения госнаград

В Кремле в День народного единства пройдет церемония вручения госнаград и премий.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Екатерининском зале Кремля в День народного единства вручат премии и госнаграды.

«Провести 4 ноября 2025 года в Московском Кремле церемонию вручения премий президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации и государственных наград», — говорится в распоряжении Владимира Путина.

В числе награждаемых — представители общественных и религиозных организаций, деловой элиты, иностранные деятели культуры.

В этот же день президент возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.