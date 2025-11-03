В Кремле в День народного единства пройдет церемония вручения госнаград

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Екатерининском зале Кремля в День народного единства вручат премии и госнаграды.
«Провести 4 ноября 2025 года в Московском Кремле церемонию вручения премий президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации и государственных наград», — говорится в распоряжении Владимира Путина.
В числе награждаемых — представители общественных и религиозных организаций, деловой элиты, иностранные деятели культуры.
В этот же день президент возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.