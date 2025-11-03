Детский омбудсмен Ярославская предложила сократить летние каникулы на месяц

— Каникулы у нас самые длинные в мире — три месяца наши дети гуляют летом. Это хорошо, конечно, но у родителей нет трехмесячного отпуска. Вечная история — куда деть ребенка на три месяца. Если есть бабушки и дедушки, это упростит историю. А если нет? Даже лагерей на 28 дней уже нет. 21 — редко, в основном на две недели, — высказалась Ярославская.