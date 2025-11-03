Как защититься от потенциальных угроз ИИ? На примере Китая объяснил эксперт

Как пример Александр Тищенко привел Китай, где, по его словам, ищут субъектность и независимость от глобальных вещей, создавая свои продукты. «Они как бы страхуются от этого влияния. Если мы не повторим этот вариант защиты, то будем находиться под постоянным влиянием внешних факторов. И ИИ в этом случае выступает активным и порой агрессивным инструментом», — указал он.