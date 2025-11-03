Ричмонд
Как защититься от потенциальных угроз ИИ? На примере Китая объяснил эксперт

«Если мы не повторим этот вариант защиты, то будем находиться под постоянным влиянием внешних факторов. И ИИ в этом случае выступает активным и порой агрессивным инструментом», — указал он.

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА указал на реальные угрозы и способы цифровой защиты от влияния чужеродных систем искусственного интеллекта.

Тема цифровой независимости и цифрового суверенитета сегодня звучит на уровне глав государств. В первую очередь речь о борьбе за умы людей, на которые постепенно оказывают влияние чужеродные системы. «Если мы не будем создавать свой формат, то, соответственно, будем пользоваться чужим и все остальное будет подвязано под это», — обозначил реальные прогнозы эксперт в области национальной безопасности.

Страшная Российская империя, невинная Пруссия… Как нейросети искажают исторические факты.

Как пример Александр Тищенко привел Китай, где, по его словам, ищут субъектность и независимость от глобальных вещей, создавая свои продукты. «Они как бы страхуются от этого влияния. Если мы не повторим этот вариант защиты, то будем находиться под постоянным влиянием внешних факторов. И ИИ в этом случае выступает активным и порой агрессивным инструментом», — указал он.

Незаметно для многих эти процессы происходят на уровне элементарного использования поисковых систем, отметил эксперт. «Заметьте, по всем запросам мы первой строкой получаем ответ от ИИ, который в большинстве случаев система не перепроверяет. ИИ первое поймал, прочитал и сразу выдал. Это получается своего рода указка, способ управления сознанием и подсознанием потребителя. А раз мы потребляем, то значит, находимся под влиянием», — задал вектор для размышления Александр Тищенко.

*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.