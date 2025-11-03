Ричмонд
В Италии заявили о риске повторных обрушений средневековой башни Конти

В Риме проводят спасательную операцию после частичного обрушения башни Конти.

Источник: Аргументы и факты

Ситуация в центре Рима остается сложной, есть риск повторных обрушений средневековой башни Конти, передает ANSA.

По данным издания, под завалами остается еще один человек. Он находится в сознании. Сейчас специалисты проводят спасательную операцию.

«Мы можем сказать, что это будет очень долгая и сложная операция, поскольку риск обрушений чрезвычайно высок. Мы сделаем все возможное, потому что абсолютный приоритет — спасти человеческую жизнь», — сообщил префект Рима Ламберто Джаннини.

Ранее появилась информация, что в центре Рима частично обрушилась башня Конти, построенная в IX веке. Она находилась на реконструкции. Впоследствии сообщалось о повторном обрушении сооружения.